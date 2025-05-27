HTC一度在安卓手机市场占据领先地位，并推出了众多备受关注的手机产品。现在，让我们共同回顾一下HTC历史上那些颇具代表性的手机型号。

2008年推出的HTC Dream（G1）手机，作为首款搭载安卓系统的设备，采用了侧滑全键盘的设计。到了2009年，HTC Hero手机首次引入了HTC Sense UI界面，其独特的“下巴”造型更是成为了经典。

2010-2012年是HTC的巅峰时期：

HTC Desire系列包括了Desire HD、Desire S等不同型号的智能手机。

HTC Sensation系列：首款双核处理器手机

HTC One X：首款四核处理器旗舰

HTC Butterfly：首款1080P屏幕手机





2013年推出的HTC One（M7）手机，其外观采用了全金属机身设计，配备了UltraPixel摄像头和BoomSound双扬声器功能，凭借这些特点，该手机赢得了多项年度最佳手机奖项。到了2014年，HTC One M8手机延续了金属机身的设计风格，并且在原有基础上，进一步加入了双摄像头系统。

其他值得关注的机型：

HTC U11：首款支持Edge Sense压感操作

HTC Exodus 1：首款区块链手机

HTC Vive手机：配合VR设备推出的系列

这些机型在HTC智能手机发展历程中占据着关键地位，尽管它们在市场上的份额已显著降低，然而，其中不少设计理念至今仍对现代智能手机的进步产生着深远影响。