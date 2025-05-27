我国电信公司特别定制了这款名为i829的三星智能手机，它属于三星Galaxy系列。该手机搭载Android操作系统，支持双卡双待功能，非常适合商务人士使用。

在硬件方面，三星i829搭载了1.2GHz的双核CPU，操作流畅，完全能够应对日常使用。它的屏幕尺寸为4.3英寸的Super AMOLED，色彩鲜艳，对比度极好，观看体验相当出色。该设备内部配置了1GB的运行内存，以及8GB的存储容量，并且能够通过MicroSD卡进行容量扩充，使得用户能够更加便捷地保存更多文件与应用程序。

三星i829在拍照方面配备了500万像素的后置摄像头，它支持自动对焦和LED补光，确保了成像的清晰度。此外，它还支持720p的高清视频拍摄。至于前置摄像头，它有30万像素，非常适合视频通话和自拍使用。





三星i829在网络设置方面，能够适配我国电信的CDMA 2000网络，同时具备Wi-Fi、蓝牙等多种无线连接功能，使用户轻松实现上网和数据传输。此外，该机型电池容量为2000mAh，续航能力稳定，完全能满足日常使用需求。

该手机运行的是Android 4.1系统，其操作界面设计简洁明了，上手非常方便，并且内置了多款中国电信独有的应用和服务。尽管这款手机上市较早，然而作为一款双卡双待机型，它在稳定性和实用性上依然表现得相当出色。