诺基亚26键手机型号

诺基亚26键手机主要指的是那些装有传统T9物理键盘的经典手机款式。这类手机在2000年到2010年间颇受欢迎。它们以耐用度高、电池使用时间长、操作简便等特点而闻名。以下是一些典型的26键诺基亚手机型号：

1. 诺基亚1100（2003年）

这款机型在全球市场的销量已经超过了2.5亿台，成为了人们心目中的经典之作。它的外壳使用了耐用的塑料材料，内部配备了单色显示屏，支持发送短信和进行通话等基本操作。此外，它的续航能力非常出色，能够持续工作长达400小时。

这款产品以其独特的圆润造型著称，内置了经典的贪吃蛇游戏，并且因为其出色的耐摔性能而广受好评。自2005年问世以来，它的升级版本还增加了彩色显示屏的功能。

机身采用不锈钢材料制成，配备200万像素摄像头，还具备MP3播放功能和microSD卡扩展槽，在那个时代堪称功能手机中的高端代表。

4. 诺基亚E71（2008年）





商务用途的键盘式电脑，搭载Symbian系统，支持3G网络和WiFi无线连接，配备320万像素的摄像头，同时赠送办公使用的应用软件。

这款手机采用QWERTY全键盘设计，与众多社交软件相容，配备了200万像素的摄像头，是诺基亚在后续推出的几款经典手机之一。

这些手机的功能并不繁杂，然而在信号接收、电池续航和实体键盘的手感方面，它们依旧展现出独特的优势。自从智能手机普及开来，诺基亚自2013年开始，逐步停止了生产这类带有传统键盘的手机。目前，部分型号仍在二手市场流通，赢得了众多怀旧消费者的青睐。