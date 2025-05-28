苹果3什么时候上市的

2008年7月11日，苹果公司推出了第三代产品——iPhone 3G，亦称苹果3。紧接着，这款手机在全球的22个国家和地区陆续上市。作为苹果公司推出的第二代iPhone，iPhone 3G在外观和功能上相较于前一代有了显著的提升。

iPhone 3G采用了全新的弧形塑料材质来设计背部，用户可选8GB或16GB的存储容量，同时提供了黑、白两种配色。这款手机的一大亮点是支持3G网络，这使得上网速度得到了显著提升。另外，iPhone 3G还内置了GPS功能，为地图和定位服务提供了更强大的技术支持。





该手机搭载的是iPhone OS 2.0系统，这是它首次引入App Store，标志着苹果应用生态系统的全新起点。iPhone 3G的售价更加贴近大众，8GB内存版本的合约价仅为199美元，而16GB内存版本则是299美元，这种定价策略使得iPhone能够进入更广阔的市场领域。

在中国大陆，iPhone 3G未能被引入，这主要是因为相关政策的约束。随后，苹果公司在2009年6月8日发布了iPhone 3GS，它是iPhone 3G的更新版本，性能有了明显的增强。