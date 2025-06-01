ipadmini6上市时间

2021年9月14日，在苹果公司举办的秋季新品发布会上，iPad mini 6正式与公众见面。自9月15日开始，这款产品正式开放预订，而它的正式上市时间是9月24日。这款产品采用了全新的外观设计，配备了8.3英寸的Liquid Retina显示屏，搭载了性能强劲的A15仿生芯片，并且能够兼容使用第二代Apple Pencil，还支持5G网络技术。

iPad mini 6刚上市时，消费者有两种存储容量可供选择：64GB和256GB。它的Wi-Fi型号和蜂窝网络型号的起步价格分别是499美元和649美元。当这款产品进入我国大陆市场，Wi-Fi型号的起步价调整为3799元人民币，而蜂窝网络型号的起步价则是4999元人民币。





该产品问世后迅速获得了广泛的关注，特别是其小巧轻便的体积和卓越的性能吸引了大量消费者的注意。在上市初期，市场需求极其旺盛，这导致某些地区出现了供应短缺的情况，甚至某些特定配置的型号，消费者需要等待较长时间才能购买到。

苹果公司推出了iPad mini 6，这标志着mini系列产品迎来了重要的更新。自iPad mini 5发布以来，已经过去了两年半的时间。新款iPad mini在维持其便携特性的同时，性能得到了显著提升，变得更加适合专业应用和游戏体验。