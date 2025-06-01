苹果6s的回收价值受手机内存大小、外观新旧、配件是否完整以及市场供需状况的综合影响。依据2023年主流回收平台的数据，以下是一份可供参考的价格列表：

1. 16GB版本：

99新（几乎全新）：450-600元

95新（轻微使用痕迹）：350-450元

8成新（明显使用痕迹）：200-300元

有功能损坏或维修记录：100-200元

99新：550-700元

95新：450-550元

8成新：300-400元

有功能损坏：150-250元

3. 128GB版本：

影响回收价格的其他因素：

原装配件（充电器、耳机、包装盒）齐全可加50-100元





大陆行货比港版、美版等价格高50-100元

特殊颜色（如玫瑰金）可能略高于普通颜色

电池健康度80%以上不扣价，低于80%可能扣50-100元

回收渠道价格对比：

线下实体店：价格最低但交易快

电商平台回收：价格中等，流程规范

个人二手交易：价格最高但耗时较长

建议在出售前：

1. 备份并清除所有个人数据

2. 保留购买凭证和原装配件

3. 多平台比价获取最优报价

4. 选择正规回收渠道保障交易安全

请注意，这些价格会根据市场行情的变化而有所变动，因此，在回收时，请以当时实际给出的报价为准。