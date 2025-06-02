诺基亚1682手机参数

诺基亚1682在2009年问世，是一款功能简单的手机。它拥有经典的直板式设计，配备了一块1.8英寸的128x160像素TFT彩色屏幕，能够显示多达65536种色彩。该手机的尺寸为108毫米宽、45毫米高、13.8毫米厚，重量仅为80克，携带起来非常方便。

诺基亚1682在硬件方面搭载了Series 30操作系统，配备了16MB的内部存储空间。同时，它还具备8GB的microSD卡扩展能力，但遗憾的是不支持热插拔。此外，手机内置了一款30万像素的摄像头，能够捕捉到最高640x480像素的清晰图像。

该设备在通信领域表现良好，能够适配GSM 850/900/1800/1900四种不同频段的网络，并且支持GPRS/EDGE的数据传输功能。它还配备了蓝牙2.0版本，能够实现A2DP立体声输出。不过，该设备并未提供Wi-Fi和3G网络服务。另外，它还设有3.5mm耳机插孔，让用户能够更加方便地欣赏音乐。





续航表现优异，内置1020mAh的锂电池，官方资料指出，通话时间可达到4到6个小时，而待机时间更是高达450小时。手机自带FM收音机功能，并且能够进行录音。另外，手机还预装了经典的贪吃蛇游戏，操作起来十分简便。

尽管这款手机的功能较为基础，诺基亚1682却凭借其出色的耐用性和稳定的性能，在那个时期获得了不错的市场口碑。