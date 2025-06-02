moto z2 force

2017年，摩托罗拉推出了自家的旗舰手机Moto Z2 Force。该手机因其模块化设计以及卓越的抗摔能力，吸引了众多消费者的关注。手机内部装备了高通骁龙835处理器，同时配备了5.5英寸的QHD分辨率AMOLED屏幕。此外，该设备还配备了ShatterShield防碎屏技术，即便从1.5米的高度坠落，屏幕依然能够保持完好无缺。

Moto Z2 Force在拍照功能上，配备了后置的双1200万像素摄像头，具备激光对焦和双色温闪光灯功能；此外，前置摄像头也有500万像素，并支持广角拍摄。手机内置电池容量为2730mAh，还支持TurboPower快充技术，仅需15分钟充电，就能满足大约8小时的日常使用需求。

Moto Z2 Force的一大特色在于其与Moto Mods模块化配件的兼容性，这些配件涵盖了哈苏摄影、JBL扬声以及投影等多种类型。该手机的厚度仅为6.1毫米，并且采用7000系列航空铝材精心打造。另外，它的重量仅有143克。





系统的工作模式与Android 7.1.1系统相仿，未来还有望升级到Android 8.0版本。在存储方面，用户可以选择4GB的RAM加上64GB的ROM，或者6GB的RAM搭配128GB的ROM。此外，系统还支持最高2TB的microSD卡进行扩展。

这款手机设计巧妙，机身轻薄，功能模块化设计既保证了高效性能，又展现了卓越的耐用品质。尽管电池容量略显欠缺，但快速充电功能以及可更换的电池配件有效解决了这一问题。