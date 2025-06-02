联想d330和d335区别

联想品牌的D330和D335型号在市场上颇为流行，这两款笔记本电脑存在一些明显的差异：

1. 处理器：

D330型号的设备搭载了英特尔Celeron N4020处理器，该处理器的主频为1.1GHz，并且具备升级至2.8GHz的能力。

尽管参数相近，但N4500采用了更为先进的架构设计；这使得其性能有了显著提升，大约增长了15%。

2. 内存配置：

D330提供4GB LPDDR4内存

D335型号也配备了4GB的LPDDR4内存，但它的运行频率已经提升至2933MHz。

两款机型都支持内存扩展，最大可升级至8GB

3. 存储：

D330标配128GB eMMC存储

D335可选128GB或256GB eMMC存储

两者都支持通过microSD卡扩展存储空间

4. 显示屏：

均配备11.6英寸HD (1366x768) IPS显示屏

D335的屏幕亮度略有提升，达到250nits

两款都支持180度开合

5. 电池续航：

D330内置42Wh电池，标称续航8小时

D335优化了功耗管理，相同电池容量下续航提升至9小时

6. 接口配置：

D330型号装备了两个USB 3.1第一代接口，还拥有一个HDMI 1.4端口，另外还设有耳机麦克风组合的插孔。

D335的USB接口传输速度略有提升

7. 重量尺寸：

D330：1.2kg，292×202×17.5mm

D335在重量上略有减轻

8. 操作系统：

D330预装Windows 10家庭版

9. 价格定位：

D330定位入门级市场，价格相对较低

D335作为升级款，价格高出约10-15%

10. 其他特性：

D335改进了散热系统，运行温度更低

两款都支持Wi-Fi 5和蓝牙4.2