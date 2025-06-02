2005年，诺基亚公司推出了一款备受好评的商务手机，型号为6108。这款手机采用了直板式设计，并配备了一块1.8英寸的128x160像素TFT屏幕，能够显示多达65K种丰富的色彩。不仅如此，手机内部还集成了一款30万像素的摄像头，具备拍照和视频录制功能。

6108型号的诺基亚手机有个特别之处，就是它那别具一格的“手写键盘”设计。在这个设计里，数字键盘的下面有一个可以滑出的手写板，用户可以借助附带的专用手写笔来输入中文。这种输入法在那时被认为是一种新尝试，尤其适合商务人士快速记下重要信息。

这款6108型号的手机兼容GSM 900/1800/1900三个频段，内置4MB的存储空间。它支持MMS彩信功能，可通过GPRS网络进行上网，还具备Java应用扩展功能。此外，手机配备了红外接口，可进行无线数据传输，与其他设备实现连接。





该电池选用BL-4C型号的锂电，容量为850mAh。官方资料显示，此电池的待机时长可达到400小时，通话时长可达5小时。在常规使用环境中，其续航能力完全能满足三至四天的使用需求。

那时，这款手机被归类为中高端市场，售价大约介于2000到2500元人民币之间。它那独特的手写输入功能，吸引了众多商务人士的关注，然而，与同期其他产品相较，其屏幕的清晰度和内存容量略显不足。总体而言，6108诺基亚在诺基亚的产品系列中显得尤为璀璨，充分展现了诺基亚在手机创新领域的实力。