lg历代手机型号图片

自2001年始，LG品牌涉足手机市场，并相继推出了多款广受好评的型号。以下是LG主要手机系列的图片资料，还包括它们的发展历程：，

1. LG早期功能机系列（2001-2008）：

LG CU系列中，有一款型号为CU4000的手机，它在2002年正式上市。这款手机配备了一款VGA级别的摄像头。

LG KG系列手机里，KG800这个型号享有“巧克力手机”的美誉，它在2006年正式面市，并采用了滑动盖的设计风格。

LG KU系列里的KU990 Viewty手机，它在2007年正式问世，拥有500万像素的摄像头配置。

2. LG智能机时代（2009-2017）：

LG Optimus系列涵盖了Optimus One P500这一型号，该手机在2010年正式推出市场。

LG G系列旗舰：G2（2013）首创后置按键设计

LG V系列：V10（2015）配备副显示屏

3. LG创新机型（2018-2021）：

LG V30（2018）采用OLED全面屏

LG G8X ThinQ（2019）双屏手机

LG Wing（2020）旋转屏设计

LG手机最显著的特色包括：

独特的后置按键设计（G2、G3）

模块化设计（G5）

双屏设计（V50、G8X）

旋转屏（Wing）

这些机型图片可以从以下途径获取：

1. LG官网历史产品页面

2. GSMArena等专业评测网站

3. Flickr等图片分享平台的历史产品照片

4. YouTube上的手机开箱视频截图

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