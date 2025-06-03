酷派728，这款手机在2005年正式亮相，属于商务领域。它运行的是Windows Mobile 5.0操作系统。屏幕尺寸为2.8英寸，采用了QVGA触控技术，支持手写输入功能。另外，手机内部配备了一颗130万像素的摄像头，既能拍摄视频也能播放视频。

酷派728在硬件方面搭载了Intel XScale PXA272处理器，该处理器的主频达到了416MHz。此外，这款设备还配备了128MB的ROM和64MB的RAM。为了满足存储需求，它还支持通过Micro SD卡进行扩展。同时，它能够兼容GSM/GPRS/EDGE三频网络，并且内置了蓝牙通信功能。





酷派728是一款早期的商务手机，它能够浏览和编辑Office文档，同时内置了PDF阅读器，还支持Push Mail功能。手机具备双卡双待功能（需要使用扩展卡），并提供了手写批注等特色功能。其机身设计采用了滑盖式，并配备了QWERTY全键盘，整体重量大约在140克左右。

该手机附赠了两块锂电池，使用完毕后，可以连续工作3到5天。那时的市场零售价大概在4000元左右，主要面向的是商务人士。酷派728作为我国品牌在智能手机领域的首次尝试，为后续产品的研发与提升奠定了坚实的根基。