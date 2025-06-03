vivox30多少钱

2019年12月，vivo发布了X30系列，该系列作为vivo旗下首款支持双模5G的智能手机，引起了广泛关注。这一系列包含多个版本，而且每个版本在价格上也有所不同。

vivo X30标准版机型，配备了8GB的运行内存和128GB的存储空间，它的市场首售价格定位在3298元。

vivo X30 Pro手机配备了8GB的运行内存，同时拥有128GB的存储容量，它的市场首推价格定位在3998元。

这款飞机型号目前已正式停止通过正规途径销售；不过，在一些非官方的电商平台，人们仍能购得；同时，其价格也有所下降。

标准版约2500-2800元

Pro版约3000-3500元

需要注意：





1. 实际价格会因购买渠道、促销活动等因素浮动

2. 二手市场价格更低，约1500-2500元不等

3. 建议购买前核实版本（4G/5G）和配件情况

该机型主要卖点包括：

三星Exynos 980处理器

3200万像素前置摄像头

后置6400万四摄（Pro版）