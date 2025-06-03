诺基亚lumia920上市价格

2012年11月，诺基亚发布了Lumia 920。这款手机是诺基亚与微软携手打造的Windows Phone 8系列中的旗舰产品。它的价格和硬件规格在当时引起了广泛关注。不同地区的官方首发售价各有差异，而在主要市场，其价格大约在4500至5500元人民币之间，这个价格并未包含额外配件的费用。

在北美，Lumia 920的两年合约费用约为99美元，换算成人民币大约是620元，但需注意，这需用户选择合适的运营商套餐。而在欧洲，不带锁的无锁版价格大约在600欧元上下，换算成人民币大约是4800元。具体到英国，该手机的售价为449英镑，折合成人民币大约是4600元。香港方面给出的建议零售价为5598港币，换算成人民币大约是4500元左右；而在中国大陆销售的官方版本，起初的定价为4599元人民币。





Lumia 920的定价与当时的三星Galaxy S3、iPhone 5等高端机型相当。值得一提的是，该手机配备了当时最先进的PureView光学防抖摄像头、无线充电技术以及2.5D曲面玻璃屏幕。这些先进技术在一定程度上解释了其价格偏高的原因。半年后，市场上的竞争愈发剧烈，Lumia 920的价格开始逐步下调，最终降至大约3500元这个价格点。