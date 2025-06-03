联想A3800d是一款专为初学者设计的平板电脑，其拥有8英寸的IPS显示屏，画面清晰，分辨率高达1280×800像素。在处理器配置上，它搭载了联发科的MT8127四核芯片，主频为1.3GHz，这样的配置足以满足日常使用需求，比如上网浏览、观看视频和玩一些简单的游戏。该设备配备了1GB的运行内存，同时，它还拥有16GB的存储容量。此外，它还支持最高达32GB的存储扩展。这样一来，用户就能更加便捷地存储更多的文件和应用。

在系统配置方面，联想A3800d采用了Android 4.4 KitKat系统，虽然版本略显陈旧，但其应用兼容性仍能满足日常使用需求。另外，该平板支持双卡双待，用户可同时插入两张SIM卡，便于在各种网络环境下使用。该设备配备了200万像素的前置摄像头和500万像素的后置摄像头，这样的配置完全能够满足日常拍照和视频通话的需求。





在续航方面，联想A3800d搭载了4200mAh的电池，即便是在中等使用强度下，也能确保用户一整天的电量需求。此外，该平板还支持蓝牙、Wi-Fi、GPS等多项功能，充分满足了用户日常的无线通信和定位需求。总体而言，联想A3800d是一款性价比极高的入门级平板，特别适合那些预算有限但追求稳定性能的用户。