要让手机网速提升十倍，可以从以下几个方面进行优化设置：

1. 更改DNS服务器

采用更高效的DNS服务可以显著提高网页的加载速度。我建议您试一试谷歌DNS，它的IP地址是8.8.8.8或8.8.4.4，也可以考虑使用Cloudflare DNS，其IP地址为1.1.1.1。

2. 启用开发者选项优化网络

打开手机设置，点击“关于手机”，接着不断点击“版本号”七次，以此开启开发者模式。开启后，进入开发者选项，找到“网络”设置，并确保“移动数据始终开启”和“Wi-Fi扫描限制”两项均被关闭。

3. 选择最佳频段

配置Wi-Fi时，建议优先选择5GHz频段，因为该频段信号干扰较小，传输速度也更快。若需要移动数据传输，用户可在手机工程模式下，选择传输速度更快的网络频段。

4. 关闭后台应用联网

在设置菜单中，我们需对应用管理进行相应操作，其目的是为了遏制那些不必要的应用在后台消耗数据，进而避免它们占用网络带宽。

5. 使用网络加速功能

某些手机配备了网络加速技术，这一功能使得用户可以同时连接Wi-Fi和移动网络，进而加快了网络连接的速度。

6. 定期清理缓存

手机内存如果过于满载，网络连接速度就会受到影响，因此，我们得时常清理那些由应用软件产生的缓存文件和那些不再需要的资料。

7. 更换更优的虚拟专用网络

如果使用虚拟专用网络，选择延迟低、带宽大的服务商。

8. 更新系统版本

保持手机系统最新版本，系统更新通常会优化网络性能。

9. 重置网络设置

当网络出现异常时，可以尝试重置所有网络设置。

10. 使用信号增强器

在信号弱的区域，可以考虑使用外置信号增强设备。

请注意，网络速度的提升幅度因地区网络基础设施的不同而有所差异，而上述方法主要是为了提升手机上网的速度。