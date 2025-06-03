iphone7官网价格

苹果公司在2016年9月推出了iPhone 7，这是一款继iPhone 6s之后的升级型号。该手机在性能、摄像头功能以及电池使用时间上均有所加强。下面是iPhone 7在官方网站上的价格信息：

1. iPhone 7的初始售价

iPhone 7在上市之初，其32GB存储版本的定价为649美元，而128GB版本的售价则是749美元，至于256GB版本，其价格则达到了849美元。

在中国大陆的官方网站上，iPhone 7的售价分为三个档次：32GB版本的起价为5388元人民币，128GB版本的售价为6188元人民币，而256GB版本的售价则是6988元人民币。

2. iPhone 7 Plus的售价

iPhone 7 Plus的售价分为三个档次，分别是769美元对应32GB内存，869美元对应128GB内存，以及969美元对应256GB内存。

3. 不同颜色和存储版本的定价

iPhone 7和7 Plus有多种颜色可供选择，如银色、金色、玫瑰金、黑色以及亮黑色（仅限部分存储版本）。这些颜色的售价一致，不过随着存储容量的增加，价格也会相应提升。

4. 后续价格调整





iPhone 8及iPhone X系列面市后，iPhone 7的官方售价开始逐步降低。以32GB版为例，2017年其价格已经降至大约4499元人民币。

现在，iPhone 7已经在苹果的官方网站上不再销售，然而，在一些非官方的零售商那里还可以买到，而且售价会随着市场需求和供应的变化而有所变动。

5. 购买建议

iPhone 7已经停止生产，因此建议消费者在信誉良好的第三方平台或是二手市场上选购，同时务必留意设备的使用历史和保修的有效性。

若想寻找更经济的替代方案，不妨考虑购买苹果官方认证的翻新iPhone 7，或者二手市场上的同款手机。然而，在选购时务必小心，以防购入存在问题的产品。

6. 替代机型

若预算充足，不妨考虑购买苹果官方网站上销售的iPhone SE（第二代）或iPhone 12 mini等型号，这些手机配备了更为先进的硬件配置，并且享有更长的软件更新服务期。

这是对iPhone 7在官方网站上的售价以及其他相关资讯的概括，目的是让你对这款手机的定价有一个清晰的认知。