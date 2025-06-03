红米8A是小米公司推出的一款入门级手机，其显著特点是价格亲民且性能不俗。接下来，我会详细地为您介绍它的各项技术指标和配置详情。

1. 外观设计：

机身尺寸：156.5 x 75.4 x 9.4 mm

重量：188g

颜色：深海蓝、午夜黑、夕阳红

材质：塑料机身，带有防泼溅涂层

2. 屏幕：

6.22英寸IPS LCD水滴屏

分辨率：1520 x 720像素（HD+）

屏幕比例：19:9

屏占比：81%

3. 硬件配置：

处理器搭载了高通骁龙439八核设计，其中包含四个运行频率为1.95GHz的Cortex-A53核心，以及另外四个工作频率为1.45GHz的Cortex-A53核心。

GPU：Adreno 505

内存：2GB/3GB LPDDR3 RAM

存储配置上，我们选用了32GB容量的eMMC 5.1闪存，并且配备了microSD卡槽，这样就可以扩充存储空间了，最高可以支持到256GB。

4. 摄像头：

该设备搭载了1200万像素的单镜头，其光圈达到了f/1.8的规格，并且支持PDAF相位对焦技术。

前置：800万像素自拍摄像头，f/2.0光圈

视频拍摄：1080p@30fps

5. 电池：

5000mAh大容量电池





支持10W充电（标配5V/2A充电器）

理论待机时间：最高31天

6. 网络与连接：

双卡双待（nano-SIM）

4G LTE网络支持

Wi-Fi 802.11 b/g/n，单频

蓝牙4.2

Micro-USB接口（不支持Type-C）

3.5mm耳机接口

7. 系统：

MIUI 10（基于Android 9 Pie）

可升级至MIUI 12

8. 其他功能：

后置指纹识别

AI人脸解锁

无线FM收音机

红外遥控功能

9. 配件：

包装内物品包括：手机本体、充电器、USB数据线、SIM卡专用工具、手机保护壳以及快速入门指南。

2019年10月，红米8A在中国市场首次与消费者见面，其2GB+32GB版本的价格定位在599元，而3GB+32GB版本的价格则是699元。这款手机凭借其卓越的电池续航能力成为一大卖点，特别适合那些资金有限但非常看重电池寿命的消费者。