1
Science Technology
红米8A是小米公司推出的一款入门级手机，其显著特点是价格亲民且性能不俗。接下来，我会详细地为您介绍它的各项技术指标和配置详情。
1. 外观设计：
机身尺寸：156.5 x 75.4 x 9.4 mm
重量：188g
颜色：深海蓝、午夜黑、夕阳红
材质：塑料机身，带有防泼溅涂层
2. 屏幕：
6.22英寸IPS LCD水滴屏
分辨率：1520 x 720像素（HD+）
屏幕比例：19:9
屏占比：81%
3. 硬件配置：
处理器搭载了高通骁龙439八核设计，其中包含四个运行频率为1.95GHz的Cortex-A53核心，以及另外四个工作频率为1.45GHz的Cortex-A53核心。
GPU：Adreno 505
内存：2GB/3GB LPDDR3 RAM
存储配置上，我们选用了32GB容量的eMMC 5.1闪存，并且配备了microSD卡槽，这样就可以扩充存储空间了，最高可以支持到256GB。
4. 摄像头：
该设备搭载了1200万像素的单镜头，其光圈达到了f/1.8的规格，并且支持PDAF相位对焦技术。
前置：800万像素自拍摄像头，f/2.0光圈
视频拍摄：1080p@30fps
5. 电池：
5000mAh大容量电池
支持10W充电（标配5V/2A充电器）
理论待机时间：最高31天
6. 网络与连接：
双卡双待（nano-SIM）
4G LTE网络支持
Wi-Fi 802.11 b/g/n，单频
蓝牙4.2
Micro-USB接口（不支持Type-C）
3.5mm耳机接口
7. 系统：
MIUI 10（基于Android 9 Pie）
可升级至MIUI 12
8. 其他功能：
后置指纹识别
AI人脸解锁
无线FM收音机
红外遥控功能
9. 配件：
包装内物品包括：手机本体、充电器、USB数据线、SIM卡专用工具、手机保护壳以及快速入门指南。
2019年10月，红米8A在中国市场首次与消费者见面，其2GB+32GB版本的价格定位在599元，而3GB+32GB版本的价格则是699元。这款手机凭借其卓越的电池续航能力成为一大卖点，特别适合那些资金有限但非常看重电池寿命的消费者。
Science Technology