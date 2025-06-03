口碑最好的笔记本电脑2023

2023年口碑最佳的笔记本电脑主要来自以下几个品牌系列：

ThinkPad X1 Carbon

这款笔记本沿袭了ThinkPad系列的传统设计，其重量轻至1.13千克，并配备了14英寸的高清2.2K或4K屏幕。它采用第13代英特尔酷睿处理器，性能强劲，而且电池续航时间长达15小时以上。键盘使用体验舒适，且通过了12项严苛的军事级测试。此外，它拥有多种接口，其中包括两个雷电4接口。

MacBook Pro 14/16英寸

苹果的M2 Pro/Max芯片表现出色，性能强大；XDR显示屏色彩还原度高，画面逼真；Mini-LED背光技术让对比度高达1000000:1。续航时间出众，长达22小时；六扬声器系统带来的音质同样令人满意。这款产品非常适合创意人士使用，但接口数量较少，需要使用转接线来连接其他设备。

戴尔XPS 13 Plus

屏幕的边框非常窄，屏占比高达91.9%，并且配备了可选的4K触控屏幕。机器搭载了最新的第13代i7处理器，性能表现优异。机身重量轻至1.17kg，便于携带。此外，还采用了创新的电容式功能键设计，触控板的面积比之前增加了20%。不过，需要注意的是，接口数量相对较少，只有两个雷电4接口。

华硕ZenBook Pro 14





这款产品配备了2.8K分辨率的OLED显示屏，刷新率高达120Hz，色域覆盖达到了100%的DCI-P3标准。它还采用了ScreenPad Plus触控副屏技术，并且配备了哈曼卡顿认证的音质系统。另外，它还内置了RTX3050独立显卡，整体重量轻至1.65kg，性能表现十分出色。

选购建议：

商务人士优先考虑ThinkPad X1 Carbon

创意设计选择MacBook Pro

追求极致便携选XPS 13 Plus

需要高性能轻薄本考虑ZenBook Pro 14

请认真检查接口的配置、按键的手感等细节部分，最好亲自去实体店体验一下，然后再做决定。不少品牌的官方网站上经常会有优惠折扣等促销活动，这可以帮助您减少花费。