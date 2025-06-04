诺基亚在全球5G技术研发和应用方面占据领先位置。这家在通信领域拥有丰富经验的公司，自2013年起便着手制定5G领域的战略规划，并且为这一目标投入了众多资源，致力于技术的研究和开发。

诺基亚最新推出了AirScale系列的5G基站设备，该系列涵盖了从2G至5G的全频段，充分满足了接入需求。这些设备以模块化设计为特点，易于灵活部署，助力运营商迅速完成5G网络的覆盖。尤其在毫米波频段的应用上，诺基亚的技术优势更为突出。

诺基亚推出的5G核心网解决方案名为Cloud Packet Core，该系统自动化程度高，智能化特点显著，能够实现网络切片、边缘计算等5G关键技术。目前，这一系统已在多个国家的5G商用网络中得到了广泛的应用。

在工业互联网这一领域，诺基亚推出了针对5G的专用网络服务方案，该方案致力于为工厂、港口、矿山等场所提供低延迟、高可靠性的5G连接服务。以德国宝马汽车工厂为具体案例，诺基亚成功部署了5G专用网络，这一举措显著推动了生产线的智能化水平提升。





诺基亚携手全球众多运营商，共同加速5G技术的试验及商业化步伐。在美国、日本、韩国等率先实现5G商业化的国家，诺基亚的产品已广泛使用。至2020年，诺基亚顺利赢得了我国三大运营商的5G设备采购订单。

基础设施之外，诺基亚同样致力于5G终端产品的研发。2020年，该品牌推出了型号为8.3的5G手机，这是全球首部能适配所有5G频段的智能手机。而且，诺基亚还接连推出了多款5G工业路由器以及CPE设备。

诺基亚在5G标准的设立过程中扮演了关键角色，作为3GPP组织的重要组成成员，它对多个5G核心技术的标准制定贡献良多。至2021年，诺基亚已拥有3500多项与5G标准紧密相关的专利技术。

诺基亚预测，到了2025年，全球相当一部分人群，大约65%，将能够连接到5G网络。为了充分利用这一发展良机，诺基亚正在增强研发力度，尤其是对5G-Advanced以及6G技术的早期探索。在2021年，诺基亚对外宣布，计划在未来三年内，提升对5G研发的资金投入。