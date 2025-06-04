索尼手机型号大全图片及价格

索尼手机以其出色的摄影能力和精湛的制造技术获得了广泛的好评，尤其是Xperia系列，深受众多用户喜爱。在此，我们为您呈现索尼最新推出的主要手机款式、产品图片以及价格信息，供您参考和挑选。

索尼Xperia旗舰系列

1. Xperia 1 V

图片描述该设备搭载了6.5英寸的4K HDR OLED显示屏，其后置摄像头组合中包含了一个潜望式长焦镜头，机身四周则采用了磨砂玻璃与金属材质相融合的中框设计。

价格：7999元起（12GB+256GB）。

图片描述该设备搭载了6.1英寸的FHD+ OLED屏幕，机身设计紧凑，且后部配备了双摄像头系统，该系统包含主摄像头和超广角摄像头。

3. Xperia PRO-I（专业影像旗舰）

图片描述主摄像头采用了一英寸的超大感光元件，机身还配备了物理快门按键和可自定义的快捷键，这些特点使得它非常适合进行专业的摄影活动。

索尼Xperia中端系列

4. Xperia 10 V

图片描述这款手机拥有6.1英寸的OLED显示屏，其轻薄设计以及出色的续航表现尤为突出，同时，它还配备了高通骁龙695处理器。

图片描述屏幕尺寸达到6英寸，采用OLED技术，电池容量高达5000mAh，同时拥有IP68级别的防水性能。

索尼老款机型回顾





6. Xperia 1 IV（2022年旗舰）

图片描述：4K 120Hz屏幕，潜望式长焦支持光学变焦。

价格：二手市场约5000~6000元。

7. Xperia 5 III（经典小屏旗舰）

图片描述：6.1英寸21:9屏幕，支持120Hz刷新率。

价格：二手价约3500~4500元。

8. Xperia 1 II（早期旗舰）

图片描述：4K OLED屏，蔡司三摄系统。

价格趋势 & 购买建议

新品：建议直接官网或电商平台购买，享受官方保修。

旧款：二手或翻新机性价比更高，但需注意电池损耗和机身成色。

拍照党：优先考虑Xperia 1 V或Xperia PRO-I。

预算有限：Xperia 10系列是不错的选择。