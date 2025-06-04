诺基亚5230发布时间

2009年8月26日，诺基亚5230在诺基亚Connections活动上亮相。它是诺基亚品牌推出的首款采用全触控屏技术的S60第五版系统手机。当时，这款手机受到了极大的关注。

从产品定位角度分析，诺基亚5230使用了3.2英寸、分辨率为640×360像素的电阻式触控屏，并配备了434MHz的ARM11处理器。机身内置200万像素摄像头，并具备GPS及A-GPS定位功能。尽管在影像方面较为保守，但该手机凭借其亲民的价格和实用的功能组合，在诺基亚XpressMusic系列中成为了一款热销产品。

2009年第四季度，诺基亚5230正式投放市场，很快赢得了消费者的青睐。该手机的售价大约是200欧元，换算成人民币大约是1800元。这样的价格策略使得这款触控手机成为了当时性价比极高的选择之一。据数据统计，5230系列手机最终在全球范围内售出了超过1500万台。

值得关注的是，这款产品以诺基亚5233的名称在中国市场上市，它去掉了3G和GPS功能，并且价格下调到了大约1500元。这种本土化的策略获得了极大的成功，使得该系列手机成为了2010年中国手机市场的一个现象级产品。

尽管5230未能阻止诺基亚在智能手机市场的下滑，然而作为塞班时代的标志性产品，它在手机发展历程中留下了深刻的痕迹。该款手机于2009年问世，那时正是iPhone和Android迅猛发展的阶段，同时也见证了功能手机向智能手机转变的转折点。