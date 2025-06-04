奇酷手机，是奇虎360与酷派共同打造的一款智能手机品牌，主要针对中高端消费市场。该品牌于2015年问世，凭借其卓越的安全功能和合理的性价比，迅速吸引了大量消费者的关注。

奇酷手机的主要特点包括：

360 OS操作系统，基于Android系统深度定制而成，特别强化了手机安全防护措施，具备财产隔离系统、隐私空间等实用功能。

在硬件配置上，我们选用了当时市场上颇受欢迎的骁龙或联发科处理器，并且配备了较丰富的内存和充足的存储空间。

3. 设计：金属机身，窄边框设计

4. 价格策略：相比同等配置的其他品牌手机更具价格优势

奇酷手机曾推出多个系列产品：

旗舰版：定位高端市场，配置顶级

青春版：面向年轻人群体，价格更加亲民

尊享版：在旗舰版基础上增加更多功能

奇虎360与酷派的合作出现了矛盾，这一分歧使得奇酷手机品牌从2016年开始在市场上逐渐淡出。此后，相关的技术和团队转向了360手机品牌的运营。尽管奇酷手机的存在时间不长，但它当时确实给智能手机市场带来了新的竞争格局，尤其在安全手机领域产生了重大的影响。

过去使用奇酷手机的用户，他们至今仍记得这款手机在安全性能和性价比方面的出色表现。尽管市面上仍有部分二手奇酷手机可以购买，但如今并不建议将其作为日常使用的主要手机。