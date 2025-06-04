VIVO Xplay系列是vivo品牌推出的高端智能手机系列之一，主要目的是为消费者提供卓越的视听娱乐体验。该系列手机具备以下几大显著特点：，，，。

这套设备音质卓越，搭载了专门的音频解码芯片，能够实现DSD硬解码，并且配备了高端耳机放大电路。Xplay6选用了ES9038解码芯片，并且额外增加了三颗OPA1622运算放大器，其信噪比高达122分贝。

该产品搭载了最新的2K级AMOLED曲面屏幕技术，并且具备DCI-P3广色域支持。在早期版本中，它首次提出了“全高清与超窄边框相结合”的设计理念，这一创新设计使得屏幕的占比超过了80%。

Xplay6配备了1200万像素和500万像素的双摄像头系统，同时具备全像素双核对焦技术；而Xplay5则采用了1600万像素的索尼IMX298传感器，并搭载了6P镜头。





在性能方面，我们选择了与行业领先产品相媲美的处理器，比如骁龙820、821、660系列等型号。同时，设备配备了6GB或8GB的高性能运行内存。而且，机身内置了容量充足的大容量电池，并且支持快速充电功能。

该设备在影音配置方面，配备了专门的视频播放程序，能够解析4K、HDR10+以及HLG等众多高清格式。至于扬声器的设计，它使用了双扬声器系统，并且能够与杜比全景声技术相匹配。

我们选用了全金属的一体化机身设计，并配以3D曲面玻璃的后盖。在此之前，我们的产品型号中首次推出了“三段式”金属机身的设计概念，这一理念对行业后续的设计理念产生了显著的影响。

这款系列产品的更新换代的周期比较长，特别要提到的是，其中的最新款Xplay6，早在2016年12月就已经投放市场。时至今日，市场上尚未出现后续的新型号。