尼康d200上市价格

2005年11月，尼康D200正式亮相市场。这款相机作为尼康品牌中的一员，属于高端APS-C画幅数码单反机型。一公布上市价格，它便迅速吸引了众多目光。

在日本，尼康D200的官方建议零售价为247,800日元，税费算上后，大致折合为2,100美元左右。转至美国市场，D200的售价为1,699美元，且这一价格仅涵盖机身。至于我国大陆地区，D200的售价大约为16,800元人民币，同样是仅含机身的版本。

这款相机配备了1020万像素的高清CCD传感器，机身以镁合金为材料，并具备防尘和防水的特性，快门速度更是可以达到每秒1/8000。作为一款专业级别的相机，D200在发布之初就以其卓越的成像质量和便捷的操作体验受到好评，其价格也充分反映了其专业品质。





当时，数码单反相机市场正处于快速增长的阶段，D200的推出价格比D100略高，尽管如此，它依然受到了专业摄影师和摄影爱好者的青睐。随着时间的推移，D200的售价在上市一年之后，逐渐下降，最终落在了大约1200美元的价位区间。

在配件方面，D200的竖拍电池手柄MB-D200的单独售价约为250美元；与此同时，与之搭配的18-70mm镜头套装，其价格比机身本身高出大约300至400美元。