联想g510笔记本详细参数





联想G510笔记本是一款面向大众市场的电脑，性价比颇高。它配备了15.6英寸的高清屏幕，分辨率达到了1366×768。电脑内部搭载了第四代英特尔酷睿i5-4200M双核处理器，主频为2.5GHz。此外，它还支持睿频加速技术，最高可以将频率提升至3.1GHz。该设备额外装备了NVIDIA GeForce GT 720M独立显卡，拥有2GB显存容量，并且还支持英特尔HD 4600核显的双显卡切换功能。该设备装有4GB DDR3内存，可升级至8GB；硬盘配置为500GB机械硬盘，还可选配128GB固态硬盘；接口包括2个USB 3.0、1个USB 2.0、HDMI、VGA、RJ45网线接口，并附有多功能读卡器；此外，还支持DVD刻录。机身重约2.5千克，搭载了Windows 8系统，且支持升级至Windows 10。它配备了720p高清摄像头，并配备了获得杜比音效认证的扬声器。电池采用6芯锂离子设计，续航时间约为4小时。此外，该设备还兼容蓝牙4.0以及802.11b/g/n的无线通信标准。键盘的设计选用了标准尺寸，还具备了防水的功能，具体来看，它的尺寸如下：宽度为376毫米，长度为253毫米，厚度则为32.8毫米。