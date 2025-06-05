2009年，索尼推出了W390这款便携式数码相机，它隶属于Cyber-shot系列。该相机搭载了1410万像素的Super HAD CCD传感器，能够捕捉到极为清晰的画面。它还具备5倍光学变焦功能，焦距范围从25mm至125mm，广角端更是达到了25mm，非常适合用于拍摄风光和集体照。

W390搭载了索尼的SteadyShot光学防抖技术，大大降低了手持拍摄时照片模糊的可能性。此外，它还具备720p高清视频拍摄功能，这在当时算是较为高级的配置。机身设计轻盈且便于携带，厚度大约在22毫米上下。金属材质的机身还提升了整体的质感。

在操作上，W390配备了2.7英寸的液晶屏幕，并且具备笑脸快门和智能自动拍摄等实用功能。此外，它还采用了人脸识别技术，最多能识别出8张人脸，并且对焦和曝光都经过了优化处理。而在存储方面，该相机支持Memory Stick Duo或SD/SDHC卡。





在昏暗的光线中，W390的ISO范围可从80增至3200。借助先进的降噪技术，它在低光环境下拍摄的效果有所改善。而且，它拥有多种场景模式，比如夜景、夜景人像、风景以及美食等，便于用户迅速选择合适的拍摄设置。

这款相机的电量持久，能够拍摄大约220张照片，完全可以满足日常使用。在那时，索尼W390是一款性能均衡的家用数码相机。它尤其适合那些注重便携性和操作便捷性的消费者。