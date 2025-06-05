最新台式电脑配置清单及价格

购买台式电脑时，配置的挑选对使用感受有着重要影响。以下为您列举了2023年流行的台式电脑配置列表以及相应的价格参考，内容涵盖了办公、休闲和游戏等多种使用需求。

1. 入门办公配置

CPU：Intel i3-12100（约800元）

主板：H610芯片组（约500元）

内存：16GB DDR4 3200MHz（约300元）

显卡：核显UHD730

硬盘：512GB NVMe SSD（约250元）

电源：400W（约200元）

机箱：ATX中塔（约150元）

总价：约2200元

2. 主流娱乐配置

CPU：AMD R5 5600（约1000元）

主板：B550芯片组（约600元）

内存：32GB DDR4 3600MHz（约600元）

显卡：RTX 3060 12GB（约2200元）

硬盘：1TB NVMe SSD（约400元）

电源：650W金牌（约400元）

机箱：ATX中塔（约200元）

总价：约5400元

3. 高端游戏配置





CPU：Intel i7-13700K（约2800元）

主板：Z790芯片组（约1500元）

内存：32GB DDR5 6000MHz（约1000元）

显卡：RTX 4080 16GB（约9000元）

硬盘：2TB PCIe4.0 SSD（约800元）

电源：850W白金（约800元）

机箱：E-ATX全塔（约500元）

水冷：360mm一体式（约600元）

总价：约17000元

选购建议：

1. 办公用户可选择核显配置，节省预算

2. 游戏玩家建议显卡预算占整机40%以上

3. 生产力用户需注重CPU多核性能

4. 建议预留10%预算给外设（显示器、键鼠等）

市场价格的变动幅度较大，因此建议在购买前进行多家比较。在组装电脑的过程中，要留意各个配件之间的兼容问题，可以查阅主板制造商提供的QVL清单。