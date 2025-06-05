酷派y60手机参数配置

酷派Y60是针对初级市场推出的智能手机，其主打基础功能与良好的性价比。以下是该手机的主要技术规格：

处理器配置上，我们采用了联发科的MT6737四核架构设计，该设计的主频高达1.3GHz，并且使用了28纳米的先进制造技术。

该设备装有2GB的随机存取存储器，拥有16GB的只读存储器，并且能够通过microSD卡扩充其存储能力。

该屏幕的尺寸为5.45英寸，采用了IPS LCD技术，分辨率高达1440×720，属于HD+级别，同时屏幕的宽高比为18:9。

该设备配备了800万像素的高清后置镜头，光圈达到了f/2.0级别；同时，它还拥有500万像素的前置摄像头；这样的配置非常适合用来拍摄自拍照。

电池容量：2800mAh可拆卸电池

操作系统：Android 8.1 Oreo（Go版）





网络支持：双卡双待，4G LTE网络

该设备支持多种连接方式，包括Wi-Fi 802.11 b/g/n技术、蓝牙4.2版本、GPS定位功能，还具备microUSB 2.0接口。

传感器：重力感应、距离感应、光线感应

机身尺寸：148.6×71.4×9.7mm

重量：约160g

颜色选择：黑色、蓝色

这款手机主要针对那些预算有限、对性能需求不高的消费者，非常适合用于日常通讯、简单操作以及轻度娱乐。它的一大特色是配备了可拆卸的电池，这在目前的智能手机市场中较为罕见。