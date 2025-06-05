小米论坛miui论坛

小米论坛与MIUI论坛，作为小米官方运营的两大核心社区，为用户们搭建了交流、意见反馈以及获取资讯的桥梁。

小米科技官方的论坛网址为，它于2011年正式建立。这里主要围绕小米公司旗下的各类产品展开讨论，诸如手机、电视、路由器以及智能家居等硬件，还有相应的软件与服务。论坛设有多个分区，比如手机交流区、产品评价区、问题反馈区等，用户在此可以分享使用体验、交流心得、提出问题。

MIUI论坛，网址是，主要针对小米的MIUI操作系统。它是小米手机的一项重要优势，开发者与用户可以直接在这里交流。在这里，你可以了解到最新的MIUI系统更新、刷机教程以及主题美化资源等信息。此外，论坛还设有专门的开发版和内测版讨论区，让喜欢尝试新功能的用户能够提前体验。

这两个论坛都具有以下特点：

1. 官方技术支撑：小米工程师会定期查看用户反馈

2. 丰富的资源下载：提供官方ROM、主题、壁纸等资源

3. 活跃的用户社区：聚集了大量小米粉丝和发烧友

4. 问题解决平台：遇到问题可以在这里寻求帮助





对于小米用户来说，经常浏览这些论坛可以：

第一时间获取产品最新动态

学习各种使用技巧和小窍门

参与内测体验新功能

反馈产品问题促进改进

下载官方资源保证安全

在论坛发表言论时，务必遵守社区的规定，保持讨论的理性。另外，在下载资源时，要确保选择官方渠道，以防出现安全隐患。