2010年，三星推出了i5800这款安卓手机，它搭载的是Android 2.1系统。该手机配备了3.2英寸的TFT电容触摸屏，屏幕分辨率为240x400像素，这在当时属于中等水平。此外，手机内置了三星的TouchWiz用户界面，为用户带来了流畅的操作体验。

这款i5800手机在硬件方面相当完善，搭载了667MHz的CPU和278MB的内存，同时支持最高32GB的microSD卡来扩充存储空间。它的后置摄像头达到了320万像素，支持自动对焦和视频录制，但遗憾的是，手机没有配备前置摄像头。

i5800拥有3G网络、Wi-Fi、蓝牙2.1以及GPS导航等多种功能。其电池容量为1500mAh，在当时智能手机中算是续航能力较好的。手机的三维尺寸为113.5x55x12.9毫米，重量约109克，握在手中感觉颇为舒适。

i5800这款产品定位在中端市场，一上市就吸引了众多预算有限的智能手机用户。它的设计沿用了三星当时的一种经典样式，将物理Home键与触控按键巧妙结合。虽然现在看来有些过时，但在当时，它为许多用户提供了进入智能手机世界的入门级选择。