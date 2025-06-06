诺基亚1030，作为诺基亚公司推出的一款经典功能手机，在2013年与公众见面。它继承了诺基亚一贯的耐用与实用设计理念，主要提供基本的通讯服务，同时具备超长的续航能力和坚固耐用的特性。

主要特点：

屏幕尺寸为1.8英寸，采用的是TFT显示屏技术，其分辨率为128像素宽和160像素高。

2. 通话时间：长达12小时

3. 待机时间：长达35天

4. 存储：可存储500条联系人信息和250条短信

5. 重量：仅77克

该手机兼容GSM双频段通信，设有内置的FM广播接收器，还配备了标准的3.5毫米耳机插孔。尽管它不提供智能操作系统和触摸屏功能，然而它的操作简便且按键手感良好。

诺基亚1030沿袭了诺基亚1系列的设计风格，保持了传统的直板设计，并且提供了黑色与红色两种色彩供消费者选择。其机身尺寸为107.2毫米、45.1毫米和15.3毫米，尺寸适中，便于单手握持使用。

在功能上，1030具备短信收发、电话簿管理、闹钟、计算器等基本日常功能。尽管它没有配备摄像头和互联网功能，但这反而让它的电池续航能力更加出众。

这款手机非常适合老年人、学生群体，或是作为备用机使用，它那坚固的机身足以应对日常生活中的摔落和撞击。尽管该型号手机已经停止生产，但在二手市场上，依然可以觅得一些保存状况良好的诺基亚1030。