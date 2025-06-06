佳能5DSR是一款定位高端的全画幅单反相机，在2015年正式推出市场，以高像素摄影为其主要特色。该相机配备了5060万有效像素的全画幅CMOS感光元件，这在当时是单反相机中分辨率相当高的存在之一。

5DSR相较于普通版的5DS去掉了低通滤镜，使得图像细节更加清晰。这款相机配备了双DIGIC 6图像处理器，可以实现每秒5张的快速连拍。机身使用镁合金制造，并且具备了防尘和防滴溅的功能。

这款相机非常适合用于商业摄影、风景摄影以及建筑摄影等领域，这些场景通常对分辨率要求较高。它的高像素特性使得摄影师在后期处理中对照片进行大幅裁剪后，依然能够保留丰富的细节。

在操作上，5DSR继承了佳能专业单反的操作系统，采用了双卡槽设计，兼容CF和SD卡。其61点自动对焦系统能够提供精确的焦点捕捉。此外，该相机还具备1080p视频拍摄的能力。

需留意的是，这样的高像素对镜头的品质提出了很高的要求，因此推荐使用佳能L系列的红圈镜头。另外，面对大量的大文件，对存储和处理设备的要求也随之提升。

5DSR的推出，当时在市场上填补了高像素专业单反的空缺，为那些追求极致画质的摄影师们提供了关键的选择。尽管现在已有更新的型号取而代之，但5DSR卓越的成像性能依然受到不少专业摄影师的喜爱。