2019年，三星迎来了公司成立五十周年的重大节点。在这一年，三星电子在全球消费电子领域中的领先地位得到了进一步的稳固，尤其在智能手机、半导体和显示面板等关键业务板块上表现突出。

2019年，智能手机领域迎来了一款新旗舰——三星Galaxy S10系列。该系列首次使用了打孔屏设计，并且加入了超声波指纹识别技术。进入同年8月，Galaxy Note10系列沿袭了Note系列特有的S Pen功能，并且在提升工作效率的体验上进行了更多优化。2019年2月，三星发布了全球首部大规模量产的可折叠屏手机，名为Galaxy Fold。尽管在初期阶段，该手机在产品质量控制方面遭遇了一些挑战，但最终这款手机还是顺利进入了市场，这一成就充分体现了三星在创新技术研发领域的强大实力。

2019年，三星在半导体市场占有率方面持续增长。他们生产的DRAM和NAND闪存产品在全球市场上表现优异。尤其在7nm工艺技术上取得重大进展，为高通等客户代工制造移动处理器。在显示面板领域，三星的AMOLED屏幕技术继续保持领先，并向包括苹果在内的多家手机制造商提供产品。

在家电行业，三星发布了QLED 8K电视，画质方面有了显著提升。与此同时，该公司在物联网及智能家居领域持续努力，对Bixby语音助手进行了更新，并且SmartThings平台生态系统也得到了进一步的拓展。





2019年，三星加大了对5G技术的资金投入，同时与全球众多运营商携手，共同推进5G网络设备的铺设。而且，他们还推出了兼容5G网络的Galaxy S10 5G版智能手机。

2019年，三星在管理层治理上持续深化改革，副会长李在镕强化了对企业运营的监督管理。与此同时，公司对人工智能、自动驾驶等前沿科技领域增加了研发资金的投入。

2019年，对三星而言，既是一年充满挑战，也是充满机遇的时光。在全球经济波动不定，不确定性不断加剧的背景下，公司面临着经营上的重重压力。然而，凭借不断的技术革新和市场拓展，三星依然稳固地保持着在全球科技领域的领先位置。