索尼爱立信在2008年推出了索爱w350i，这是一款兼具时尚与实用的翻盖手机。它以音乐播放功能为卖点，同时拥有轻薄的外观设计。手机采用了别具一格的“双面设计”，前面是便于操作的数字键盘，而背面则巧妙地借鉴了Walkman音乐播放器的造型。

在硬件配置上，w350i采用了1.9英寸的TFT屏幕，其分辨率为176x220。该机支持128和弦铃声。机身内置12MB的存储空间，并且可以通过M2记忆棒进行扩展，最大容量可达4GB。手机配备了200万像素的摄像头，具备2.5倍的数码变焦功能，不过并不支持自动对焦。

w350i是Walkman系列的一员，它内置了专业的音乐播放器，能够兼容MP3、AAC等多种音频格式。机身侧面配备了专用的音乐控制按键，并支持TrackID音乐识别功能。此外，它还配备了HPM-64立体声耳机，音质表现相当出色。





该手机具备FM广播接收、蓝牙2.0技术以及USB2.0接口等多种实用功能。其体积小巧，具体尺寸为104毫米宽、43毫米高、10.5毫米厚，重量仅为80克，在当时的市场上算是非常轻薄的设计。电池容量为750毫安时，支持大约10小时的音乐播放，待机时间更是可以达到300小时。

w350i有黑色、白色、粉色等多种色彩可供选择，主要面向那些追求潮流的年轻消费者。该手机凭借其独特的翻盖样式和出色的音乐功能，在当年成为了颇受欢迎的Walkman手机之一。