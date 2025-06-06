在选购联想品牌产品时，务必确认其真品身份，这一环节至关重要。您可以在联想的官方网站上找到多种查询正品的方法，这些方法旨在协助消费者核实商品的真实性。以下列举了几种常见的验证手段：

1. 通过序列号查询联想的每件产品都配备了一个独一无二的序列标签，这个标签通常位于产品底部、包装盒或保修卡上。若要确认产品的真伪以及保修详情，您只需登录联想的官方网站，点击“服务支持”区域，挑选“保修查询”或“正品验证”选项，随后输入序列号即可。

2. 防伪标签验证在购买联想正品时，我们通常能注意到防伪标签的存在。只需轻轻刮开覆盖层，就能露出防伪序列号。将这个序列号输入到联想官网的“防伪验证”页面，系统便会迅速显示验证结果。

3. 官方网站购买访问联想官网或通过经官方认证的电商平台（比如京东、天猫旗舰店）选购商品，能有效减少购买到假货的风险。选择官网购买，不仅能享受到官方提供的卓越售后服务，还有机会参加各种促销活动。

4. 联想官方客服如果您对产品的真伪存疑，请立刻与联想官方客服取得联系，客服电话是……。同时，请提供产品的序列号以及购买途径等相关信息，我们的客服人员将帮助您完成身份核实。

5. 实体店验证在实体店选购商品时，务必向商家索取联想官方的授权凭证，然后登上联想的官方网站，对提交的授权信息进行仔细核对，以确保其真实无误。

采用这种方法，顾客能够简便地辨别联想商品的真假，大大降低购买到伪劣产品的可能性。联想的正牌商品不仅品质可靠，还提供周到的售后服务，让用户在使用过程中能够安心无忧。