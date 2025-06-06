vertu最贵的一款800万

Vertu作为高端手机品牌的佼佼者，其Signature Diamond系列曾推出一款售价高达80万英镑（约合800万人民币）的顶级产品。这款手机在移动通讯领域被誉为艺术品，完美展现了奢华与科技的完美结合。

在材质方面，机身是用950铂金制成的，而按键与边框则装饰了许多优质钻石。机身部分镶嵌的钻石总重量超过了30克拉，尤其是导航键上，还镶嵌了一颗2克拉的完美切割钻石。每一颗钻石都经过精心挑选，以保证其纯净度和色泽都能达到顶级珠宝的品质标准。

机身背部选用上乘皮革进行包裹，可选鳄鱼皮、蜥蜴皮等众多珍稀皮料。这些皮革都经过特别工艺加工，拥有别致的纹理和质感。屏幕部分使用的是蓝宝石水晶玻璃，其硬度仅略逊于钻石，能有效抵御划痕。





硬件配置上，虽非性能之最，却配备了那个时代的顶级处理器和存储配置。系统经过精心定制，推出了专属的高端服务和全天候的私人助理服务。每一部手机均由经验丰富的工匠亲手组装而成，生产周期更是长达18个月。

这款手机全球仅限量发售，每一部手机都配有独一无二的编号和相应的专属证书。购买者将获得Vertu提供的终身保养服务，服务内容包括钻石的保养和皮革的护理。此外，手机还附赠了定制配件，例如纯金制成的SIM卡针等。

这款手机象征着身份地位，备受富豪们的喜爱。它的收藏意义远超其实用价值，在拍卖场上屡次打破纪录。尽管Vertu品牌已经多次更换所有者，但这款经典的手机型号在奢侈手机领域仍被视为传奇。