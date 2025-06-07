苹果4与4s的区别图

2010年至2011年间，苹果公司相继发布了两款智能手机，分别是苹果4和苹果4s。尽管这两款手机在外观设计上颇为相似，但在硬件配置以及功能方面，它们之间却存在着显著的差异。

这两款设备在外观上相仿，都配备了3.5英寸的Retina显示屏，屏幕的分辨率为960×640像素。它们的机身大小也完全一样。不过，它们之间有一个明显的不同点，那就是4s版本的设备在天线设计上进行了优化，这使得信号接收能力得到了提升。此外，4S版本的静音按键在布局上与上一代产品存在差异，其具体位置有所下降。

处理器配置上，4机型采用了A4芯片，而4s则升级到了A5双核处理器，这使得性能有了显著提升，大约翻了一番。在图形处理能力上，4s提升了超过七倍，因此能够运行更加复杂的应用和游戏。至于内存容量，4s从256MB提升到了512MB，是4的两倍，运行起来更为流畅。





摄像头的性能显著提升。4s型号的手机搭载了800万像素的高清后置镜头，能够实现1080p的高清视频拍摄。与之相比，其他四款手机的后置镜头仅有500万像素，最高仅支持720p的视频拍摄。此外，4s手机还引入了面部识别功能，使得拍照体验更加出色。

iPhone 4s支持升级至iOS 9.3.5，而iPhone 4的升级选项仅限于iOS 7.1.2。iPhone 4s配备了Siri语音助手，这是iPhone 4所无法享受的功能。此外，iPhone 4s的通话时间比iPhone 4长了大约一小时。

在存储容量方面，4s型号已经不再提供16GB的选项，而是直接推出了8GB、32GB和64GB三种可供挑选的配置方案。至于网络连接，4s型号能够支持HSDPA，其传输速度可以达到14.4Mbps，与4型号相比，传输速度有了显著提升。