康佳电视的官方网站，作为康佳集团股份有限公司的线上官方平台，向用户提供了详尽的产品信息，并且给予了全面的服务支持。

官网首页展示了康佳电视最新推出的产品系列，包括OLED、QLED、Mini LED等多种前沿显示技术产品。产品分类清晰，消费者可依据尺寸、价格、功能等不同标准进行挑选。每款产品都有详细的介绍页面，页面上详细介绍了技术参数、功能特点以及实物拍摄的照片等。

售后服务环节，用户可查阅保修政策、预约维修服务、获取用户手册等相关资料。康佳公司推行全国联保制度，消费者可访问官方网站查询各地服务网点信息。另外，常见问题解答区域能有效解答超过80%的用户使用疑问。

会员中心提供注册和登录功能，用户注册成功后，可享受保修期延长、积分兑换等额外福利。在在线商城，顾客可自由挑选商品，同时拥有多种支付方式可供选择。另外，促销活动专区会不定期发布最新的优惠信息。

技术支撑栏目不仅提供了固件下载服务，还发布了详尽的使用指南，并且向用户推荐了智能电视应用程序。用户们可以在论坛上交流使用心得，而且官方的技术团队会定期解答相关问题。

官网设有企业介绍、资讯更新、投资者互动等板块，全面展示了康佳集团的发展历程和最新动态。投资者能够在此查阅财务报表、公告等核心资料。

康佳电视的官方网站采用了响应式设计，支持电脑、手机、平板等多种设备。页面加载速度很快，导航系统设计得相当合理，用户在使用时体验感良好。