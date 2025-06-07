华硕x42j配置参数

华硕X42J笔记本电脑，大约在2011年左右推出市场，拥有14英寸的显示屏，主要面向普通消费者。该机型采用Intel平台进行设计，搭载了第二代酷睿i系列处理器，并运用了Sandy Bridge架构。以下是它的详细配置信息：

在处理器配置方面，X42J机型用户可挑选Intel Core i3-2310M或i5-2410M两种型号。i3-2310M这款型号拥有双核心和四线程的设计，工作频率是2.1GHz，不过不支持睿频加速技术；i5-2410M同样采用了双核心四线程的架构，基础频率为2.3GHz，睿频最高可以提升到2.9GHz，而且还配备了3MB的三级缓存。

内存遵循DDR3规范，一般配置为2GB（部分型号可支持至4GB），最大容量可扩展到8GB，并且配备了两个内存插槽。在存储方面，我们选用了转速为5400转的机械硬盘，容量分为320GB和500GB两种，同时采用了SATA 2.0接口。

这款显卡搭载了Intel HD Graphics 3000作为其核心显卡，同时利用系统内存作为显存。部分高端型号还可能装备了NVIDIA GeForce 410M独立显卡，并配备了512MB的独立显存。而且，它还具备Optimus显卡切换功能。

这款屏幕尺寸为14英寸，采用LED背光技术，分辨率为1366×768，屏幕比例为16:9，且表面特别设计了防眩功能。在网络连接方面，它内置了支持10/100Mbps速率的有线网卡，还配备了802.11b/g/n标准的无线网卡，并且支持蓝牙2.1+EDR技术。

该设备拥有以下接口：设有3个USB 2.0接口，配备1个VGA视频输出口，拥有1个HDMI 1.3高清接口，设有1个RJ-45以太网线接口，装备了1个兼容SD/MMC/MS的多功能读卡器，还有耳机与麦克风共用插孔。另外，它还内置了30万像素的摄像头和立体声扬声器。

机身尺寸约为34.9厘米宽、24.2厘米高、3.65厘米厚（最薄处），重量大约为2.2千克（含6芯电池）。搭载Windows 7 Home Basic操作系统，电池续航时间大致在3至4小时（实际使用时长会因配置不同而有所变动）。散热系统采用了华硕的IceCool技术，因此键盘部分的温度得以控制在36摄氏度以下。