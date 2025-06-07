苹果公司每年春季都会举行一场新品发布会，这是科技领域的一项重要活动。依照惯例，此类发布会通常在三月或四月举行。2023年的苹果春季发布会安排在3月8日，当天发布了iPhone 14系列的新颜色和新款MacBook Pro等新商品。

2024年的苹果春季新品发布会预计仍旧安排在三月到四月这个时间段。具体举办日期可能会选在三月里的某个周二或周三，这个时间段历来是苹果公司举办发布会的固定选择。一般情况下，在发布会前的一到两周，苹果公司会正式向媒体发放邀请函，并在邀请函中明确告知举办的确切时间和地点。





春季发布会上亮点纷呈，不仅有iPhone SE系列的新款机型发布，还有iPad产品线的更新换代，以及全新Mac电脑的首次亮相。此外，或许还会有新配件一同亮相。与此同时，苹果公司或许还会在此次发布会上展示软件服务方面的最新更新。

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