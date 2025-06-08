南京联想笔记本售后维修点

在南京市，联想笔记本电脑的售后服务网点遍布各处，涉及多个区域，全心全意地为当地消费者提供专业的维修支持。特别值得一提的是，位于新街口的维修中心，地址是中山东路18号的国贸中心十层。该维修中心的营业时间是从每周一至周日的上午九点开始，直至晚上六点结束。如需咨询或联系，请拨打。该维修点提供硬件检测、主板维修、屏幕更换等服务，而且所有维修人员均通过了联想官方的认证。

鼓楼区的维修服务点位于山西路68号的颐和商厦四楼406室，工作时段是从每天的上午8点30分到下午5点30分。如需取得联系，请拨打。店内备有各式维修配件，例如键盘、电池等，一般能够现场进行更换。在您前来维修之前，请先通过服务热线了解配件的库存情况。

江宁区的维修服务点位于双龙大道1688号的景枫中心写字楼B座11层，联系电话是。该服务点接受预约，您可以通过访问联想的官方网站或者关注官方微信公众号来预定维修时段。维修作业结束后，我们将提供90天的保修服务，若在保修期内问题再次出现，我们将免费为您进行维修。





各官方维修中心均采用联想官方正品部件，并遵循联想全国统一的收费标准。前往维修时，请务必携带购买凭证和三包证明，若相关文件不慎丢失，可凭借设备序列号核实保修信息。超出保修期的维修，客户需承担检测费和维修费，检测费用的具体金额将在检测前由工作人员详尽告知。

部分服务站点能够提供紧急维修服务，若您遇到设备无法启动等紧急状况，请立即拨打联系联想客服，寻求紧急处理。此外，为了保障数据安全，我们建议您在日常使用过程中定期备份关键数据，同时在进行维修之前自行完成数据备份。