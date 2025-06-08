北京科兴生物疫苗是由我国科兴控股生物技术有限公司研发和生产的，专门用于预防新冠病毒的疫苗。它被归类为灭活疫苗。在制作过程中，科兴疫苗严格遵循了成熟的灭活技术，这一过程涵盖了病毒的培养、灭活以及纯化等多个环节。2021年2月5日，中国国家药品监督管理局对科兴疫苗进行了附条件上市审批。

科兴疫苗需接种两剂，接种间隔在2至4周。临床试验显示，该疫苗在预防有症状的新冠肺炎上，保护率在50%至91%之间。这一数据会因试验国家和时间而有所变动。在巴西、土耳其、印尼等国家进行的Ⅲ期临床试验中，该疫苗展现出了良好的安全性和免疫效果。

接种科兴疫苗后，接种点可能会有疼痛感，有时还会出现红肿现象。此外，全身可能会出现发热、疲倦、头疼等不适症状。不过，这些不适通常并不严重，一般1到3天内就能自行缓解。严重的过敏反应较为罕见。对于对疫苗成分过敏者、正患急性疾病者、慢性病急性发作期患者等，建议暂时不要接种。

科兴疫苗在储存方面条件要求不高，能在2至8摄氏度的温度区间内保存，这样的条件大大简化了运输和保存的流程。而且，它已经获得了世界卫生组织紧急使用的认证，并且已被纳入全球新冠疫苗获取计划（COVAX）。截至2022年开端，科兴疫苗已在全球六十余国及地区获得批准，使用范围广泛。其累计供应量已突破二十亿剂。

需要注意的是，即便已经接种了疫苗，我们依旧需要继续佩戴口罩、保持合适的社交距离等防护措施。目前，面对新冠病毒变异株的不断出现，科研人员正致力于研究科兴疫苗对这些变异株的应对效果，并且还在讨论是否需要加强针以及具体的接种方案。

科兴疫苗在全球范围内在抗击疫情方面扮演了重要角色，特别是在提高发展中国家和地区的疫苗普及率方面发挥了关键作用。但是，和其他疫苗一样，它的防护效果会随着时间推移而逐渐降低，因此后续或许需要定期接种加强针来确保免疫效果的持续。