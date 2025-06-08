红米note5a参数

2017年，小米公司发布了一款名为红米Note5A的初级智能手机，该款手机的硬件配置包括：

该设备的显示屏大小为5.5英寸，高清画质达到了1280×720像素的标准，采用了IPS技术。屏幕制作工艺上，它运用了全贴合技术，使得屏占比达到了70.7%。不仅如此，这款屏幕还具备护眼特性，能有效降低蓝光对视力的损害。

这款处理器型号为高通骁龙425，由四个核心构成，部分型号采用了骁龙435。其主频可达到1.4GHz，同时配备了Adreno 308 GPU。在存储配置方面，提供了两种方案：一是2GB RAM与16GB ROM的组合，二是3GB RAM与32GB ROM的搭配。而且，这款设备还支持通过microSD卡来扩展存储空间。

该手机的后置摄像头搭载了1300万像素的高清传感器，光圈值为f/2.2，并且具备PDAF相位对焦技术。至于前置摄像头，它配备了500万像素的镜头，还装备了柔光灯，能够实现多达36级的智能美颜效果。

这款电池拥有3080mAh的电量，充电速度可达5V/2A。在常规使用环境中，它的电量完全可以满足一天中等强度需求。





网络功能丰富，具备双卡双待的特点，两个卡槽可以随意切换使用；4G网络全面覆盖；支持高清VoLTE通话；兼容802.11 b/g/n的WiFi标准；同时，还配备了蓝牙4.2技术。

该设备的尺寸为153毫米宽、76.2毫米高、7.55毫米厚，整体重量为150克。机身采用金属边框设计，后盖则选用聚碳酸酯材料。此外，设备还提供了香槟金、玫瑰金和铂银灰三种颜色供消费者选择。

该设备能够实现指纹解锁，还拥有红外遥控功能；它还配备了3.5毫米的耳机插孔；运行的是MIUI 9操作系统，这个系统是基于Android 7.1版本开发的。

这款手机主要针对的是初级用户，它突出的特点是高性价比。它非常适合那些预算有限，但仍然希望拥有大屏幕和长续航等基本功能的消费者。