苹果14和13有啥区别

苹果14和13的主要区别体现在以下几个方面：

iPhone 14所使用的芯片是经过优化的A15仿生芯片，这一芯片在性能上相较于iPhone 13的A15芯片有所增强，尤其是在图形处理能力上。

2. 摄像头系统：

主摄像头传感器更大，低光拍摄能力提升49%

新增动作模式，视频防抖效果更好

前置摄像头首次支持自动对焦

iPhone 14的续航能力略优于iPhone 13，此外，其视频播放时间更是长达20小时。

iPhone 14新增了安全功能，具体为车祸检测。该功能依赖内置的高g值加速度感应器，能够辨别出可能发生的事故情况。





两款手机的体积差不多，iPhone 14的分量稍微重一些，比其他手机重出那么几克。

iPhone 14在散热结构上进行了优化，内部布局变得更加科学和合理；这样的设计使得手机在长时间使用过程中，发热问题得到了有效缓解。

iPhone 14配备了更为先进的5G和Wi-Fi网络技术。这一技术升级显著提升了网络连接的速度，同时增强了连接的稳定性。

iPhone 14的存储配置有所变动，不再提供64GB版本，而是直接从128GB版本开始销售。

9. 价格方面：上市时定价与iPhone 13发布时持平。

iPhone 14在色彩方面提供了多种新颖的选择，比如新增了蓝色以及紫色等色彩。

iPhone 14在性能、摄像和安全方面实现了显著提升，然而在外观设计和基础功能上，与iPhone 13相比变化并不显著。对于热衷于追求尖端技术的消费者，iPhone 14无疑是一个不错的选择。相反，对于那些更加看重性价比的用户，或许可以考虑入手价格相对较低的iPhone 13。