诺基亚n95 8gb

2007年，诺基亚推出了一款名为N95 8GB的顶级智能手机。这款手机搭载了塞班S60第三版操作系统。当时，N95 8GB被看作是高端产品。它配备了500万像素的卡尔蔡司认证摄像头，还拥有自动对焦和闪光灯等实用功能。

N95 8GB在硬件方面，拥有2.8英寸的QVGA分辨率TFT显示屏，内部存储量为8GB（不支持扩展卡功能），同时采用了双滑盖结构。向上滑动屏幕，数字键盘便会显现；向下滑动，多媒体控制键便会露出。另外，它搭载了双核332MHz的ARM11架构处理器，并配备了128MB的RAM。

这款手机支持GSM四频段和WCDMA 3G网络，内置了GPS定位系统，还预装了Nokia Maps导航应用。在多媒体方面表现突出，能够播放MP3、AAC、WMA等多种音频文件，同时也能播放MPEG-4、H.264、RealVideo等多种视频格式。此外，手机设有TV-out接口，此接口可用来连接电视，从而实现影音内容的播放。

N95型号的8GB内存版能够接入Wi-Fi 802.11b/g的无线网络，同时拥有蓝牙2.0+EDR和红外线等通信手段。此外，它还内置了立体声扬声器，能够提供优质的音效体验。这款手机所采用的电池型号为BL-6F，容量为1200mAh，在当时智能手机市场中，其电池续航表现算是相当不错的。

这款产品的体积是99毫米宽、53毫米高、21毫米厚，重量大概在128克左右。N95 8GB作为塞班系统中的佼佼者之一，在智能手机的发展史上扮演了重要角色，充分展现了诺基亚在移动设备创新方面的雄厚实力。