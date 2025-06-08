三星电子生产的平板设备T320，属于Galaxy Tab产品线。这款设备于2014年正式上市，拥有8.4英寸的Super AMOLED显示屏，分辨率达到了2560×1600像素，显示效果既清晰又细腻。该设备运行Android 4.4 KitKat操作系统，配备Exynos 5420八核处理器，整体性能表现优异。

三星T320机身设计轻巧，厚度仅有6.6毫米，重量大约在320克左右，便于携带。后置摄像头具备800万像素，前置摄像头则有200万像素，这样的配置可以满足日常拍照和视频通话的需求。内置的4800mAh电池，续航能力良好，非常适合日常使用。





在存储方面，三星T320提供了16GB和32GB两种容量选项，并且支持microSD卡扩展，最大容量可达64GB。同时，它还具备Wi-Fi和蓝牙4.0的连接功能。但需注意的是，它并不支持蜂窝网络，用户只能通过Wi-Fi进行网络接入。

三星T320可以用于上网浏览、观看视频、阅读电子书等多种娱乐活动，还适合在办公场合进行基本的操作。然而，考虑到它的推出时间较早，可能无法流畅运行最新版本的应用程序和游戏。尽管如此，对于那些预算有限但仍需一台性能稳定的平板电脑的用户而言，三星T320仍然是一个不错的选择。