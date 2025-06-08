三星手机售后维修点查询

要查询三星手机售后维修点，可以通过以下几种方式：

1. 官网查询

进入三星中国官方网站（网址：/cn），留意页面底部的区域，点击“服务支持”下的“维修服务”链接，接着输入您所在的城市或区域，系统便会自动呈现您周边的官方认证维修店信息，这些信息涵盖了店铺的具体地址、联系方式以及营业时间。

2. 三星会员APP查询

请下载并安装“Samsung Members”应用，完成账户登录后，进入“获取帮助”菜单，点击“服务中心”。应用将自动根据您的GPS定位展示您所在区域的最近的维修点信息，同时，您也有机会手动查询其他城市的网点资料。

3. 电话查询

请拿起电话，拨打三星官方客服的热线号码，然后按照语音指引选择人工服务，告诉客服您所在的城市以及使用的手机品牌，客服会依据这些信息为您推荐最近的官方维修点。

4. 微信公众号查询





请注意关注“三星服务”的公众号，进入后，点击菜单中的“自助服务”，接着选择“维修网点查询”这一项，之后输入您所居住的省份和城市信息，就可以查看到附近的维修点详细信息列表了。

注意事项：

建议优先选择三星官方授权维修点，确保使用原厂配件

维修前建议先电话确认营业时间及是否需要预约

携带购机发票或保修卡可享受保修期内免费服务