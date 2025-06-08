三星note21什么时候上市

三星Note21尚未对外正式宣布。去年8月，在Galaxy Unpacked活动上，三星推出了Galaxy Z Fold3和Galaxy Z Flip3两款新手机，但并未对Note系列的新产品进行公布。这样的做法让人猜测，三星可能已经不再生产Note系列，而是将主要关注点转向了折叠屏手机市场。

此前有消息说，三星可能在2021年下半年推出Galaxy Note21，但后来这些消息被证明并不准确。关于Note21的确切发布日期，三星官方并没有做出任何公告。鉴于Note20系列是在2020年8月份推出的，按照以往的产品发布规律，Note21理应在2021年的相同月份与大家见面。





业界人士分析，三星选择暂停Note系列的生产可能基于几个因素：首先，折叠屏手机正逐渐成为市场的新热点；其次，全球范围内的芯片短缺对生产进度产生了影响；再者，Note系列与S系列在功能和市场定位上存在一定的相似之处。目前，三星推出的S22 Ultra继承了Note系列的重要特点，其中包括内置了S Pen手写笔这一实用功能。

若你对Note系列的新款手机抱有期待，那么可以关注一下三星的S Ultra系列，亦或是它们的折叠屏产品。这些产品未来有可能接续并整合Note系列的部分特色功能。