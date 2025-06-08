小米手机型号大全对照表

小米手机根据其推出的年份和产品特色，可以被分为不同的系列，比如数字系列、MIX系列、Civi系列、Note系列、Max系列以及青春版等。下面是这些系列中主要型号的详细信息对照表：。

小米的数字系列是品牌的核心旗舰，每年都会迎来一次更新迭代。2011年，首款小米1问世，时至今日，最新的产品线已至2023年的小米14系列，涵盖小米14、小米14 Pro和小米14 Ultra。这些产品凭借其出色的性能和高端的配置，成为了市场上的亮点。

小米公司的高端产品线中，MIX系列占据一席之地，该系列的首款产品MIX手机于2016年面世，最新款则是2021年发布的MIX 4。这一系列凭借其独特的设计理念以及领先的技术水平而广受好评。

Civi系列产品以设计轻薄而闻名，并且特别强调美颜自拍功能。该系列的首款产品在2021年与大家见面，而最新的一款则是2023年推出的Civi 3。此外，Note系列凭借其大屏幕和卓越的续航表现广受欢迎，其中最新推出的Redmi Note 13系列备受关注。





Max系列以其大屏幕而著称，特别是2018年新推出的小米Max 3。而青春版通常在数字系列中配置有所减少，价格也更加亲民，例如小米8的青春版。

Redmi是小米集团下的一个子品牌，其产品主要涵盖K系列、Note系列和数字系列。在众多产品线中，K系列被视为Redmi的旗舰产品，最新推出的型号是Redmi K70系列；而Note系列则更注重性价比，最近推出的新机型是Redmi Note 13系列；至于数字系列，例如Redmi 12，则是专为初级用户设计的机型。

小米还推出了多种特别型号，诸如探索版和透明版等。这些型号在处理器、摄像头以及屏幕等硬件配置上各有不同，消费者可以依据个人需求挑选适合的手机。在购买前，建议您详细对比各型号的技术参数和价格。